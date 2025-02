Gqitalia.it - Le 10 migliori scarpe da crossfit per allenamenti da vero PRO

Per caso le scarpe da crossfit sono sulla tua lista delle cose da comprare il prima possibile? Bene, benissimo, perché in moltissimi saltano il passaggio scegliendo comuni scarpe da corsa, ma i trainer si raccomandano: scegliere il giusto modello tra le scarpe da crossfit è indispensabile per raggiungere un buon livello di allenamento e migliorare di volta in volta le proprie prestazioni. Le scarpe da crossfit devono avere caratteristiche adatte per fare un gran lavoro: garantire stabilità per gli stacchi da terra, ammortizzazione per i box jump esplosivi, aderenza per l'arrampicata sulla fune e supporto per gli scatti sui 400 metri.