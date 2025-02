Ferraratoday.it - Lavori al serbatoio idrico, possibili cali di pressione nelle zone fuori dal Comune

E' stato programmato per martedì 4 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30 circa, un intervento di manutenzione al di via Turati a Voghiera. In particolare, i tecnici del Gruppo Hera sostituiranno il misuratore di portata dell'infrastruttura.