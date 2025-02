Ilgiorno.it - L’Autodromo di una volta. Un viaggio nella passione con i ricordi a 300 all’ora di piloti e tifosi monzesi

La grande storia deldi Monza finirà in un docufilm che uscirà poco prima del prossimo Gran premio di Formula Uno, a inizio settembre. E a raccontarla saranno i protagonisti delle corse e gli appassionati. Unnel passato che, oltre a celebrare uno dei più grandiosi simboli di Monza, darà risalto e vigore alla memoria, soprattutto a quella conservata nelle persone più avanti con gli anni, che di quei tempi ricordano tutto come fosse ieri. Per questo la cooperativa La Meridiana ha pensato di realizzare il documentario, ottenendo la collaborazione delle biblioteche di Monza. Uno sforzo che vuole mettere in risalto il vissuto di quella “Generazione Senior”, che è ancora carica di energia e voglia di condividere. "Il fine della produzione è valorizzare il patrimonio di memoria delle persone senior – rivela Marco Fumagalli, responsabile comunicazione de La Meridiana – e di rinvigorirla.