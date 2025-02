Sport.quotidiano.net - L’Atalanta sta per chiudere con il Bologna per il prestito dell’austriaco Stefan Posch

sta perper l’arrivo del laterale difensivodal, infino a giugno a un milione con diritto di riscatto a giugno a sette milioni. Operazione imbastita nelle ultime ore e in dirittura d’arrivo: l’esterno austriaco, classe 1997, sembrava destinato al Como ma la dirigenza nerazzurra con un blitz dei suoi ha trovato l’accordo con il. Il laterale austriaco, in grado anche di fare il terzo in una difesa a tre, e’ in arrivo per allungare le rotazioni di una retroguardia spolpata dagli infortuni di Kossounou e Scalvini, entrambi fuori fino a maggio, e con un Kolasinac fragile soggetto a continui fastidi muscolari, che potrebbe stare fuori nelle prossimo due settimane. Infortuni e assenze che hanno ridotto numericamente il reparto arretrato ai soli Hien, Djimsiti e Toloi, anche quest’ultimo soggetto a frequenti problemi muscolari.