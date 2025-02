Bergamonews.it - L’Atalanta batte il colpo Posch: il rinforzo in difesa arriva dal Bologna

Leggi su Bergamonews.it

Dopo gli infortuni di Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini, con rientri previsti nel migliore dei casi tra fine aprile e inizio maggio,unsul mercato per sistemare la: dalè in arrivo Stefan, centrale classe 1997.La formula dell’operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, un milione di prestito oneroso più 7 per l’eventuale conferma a giugno qualora l’austriaco dovesse convincere di essere l’uomo giusto.In Italia da due anni e mezzo, sempre con i rossoblù,è stato una colonna delche ha raggiunto la Champions l’anno scorso: nelle prime due stagioni ha giocato 65 partite segnando anche 7 gol con 4 assist, coprendo sia il ruolo di centrale che di terzino destro.Quest’anno le presenze sono state 20, perdendo però posizioni nelle gerarchie a scapito proprio di un altro ex atalantino come Emil Holm, la cui prima alternativa è il veterano De Silvestri.