Laspunta.it - L’associazione Shanky di Velletri e il servizio gratuito per persone non deambulanti.

Leggi su Laspunta.it

” ha istituito unper i cittadini con difficoltà deambulatorie. Unessenziale e di grande impatto che né i servizi sociali del Comune, né tantomeno la ASL Rm6 riesce ad organizzare. Unche è stato talmente apprezzato, che adessoguidata dal presidente Elio Delle Chiaie, ha dovuto lanciare un appello pubblico alla ricerca di volontari disponibili a farw da autisti per questo. “Visto le molte richieste di trasportotramite il Doblò attrezzato percon disabilita, vi è necessità di altri autisti volontari che possono rivolgersi ai numeri telefonici nelle locandine per rendersi disponibili per questo prezioso.” Ha infatti sottolineato il presidente del.Ildi Trasporto pere rivolto prevalentemente per“sedia a ruote”, o comunque, noncon deficit neuromotorio, e viene effettuato gratuitamente per necessità sanitarie e/o amministrative da Autisti Volontari dal lunedì al venerdì (nell’arco dell’intera giornata), in base alla disponibilità degli stessi.