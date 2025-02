Notizie.com - Lanzarote, fermato il presunto aggressore di Salvatore Sinagra: cosa sappiamo finora

Un uomo è statoieri sera, sabato primo febbraio, dopo le 23 a, sospettato di essere l’diildi(Ansa Foto) – notizie.comIl trentenne italiano è ricoverato nella terapia intensiva dell’Ospedale Universitario di Gran Canaria Doctor Negrin, mentre proseguono le indagini della Guardia Civil. Le generalità del sospettato non sono ancora state fornite nel momento in cui si scrive, ma in queste ore è stato interrogato ed è in stato di fermo.Alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena della brutale aggressione, avvenuta al termine di un banale diverbio il 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell’isola delle Canarie.