Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona va a caccia dei tre punti. Contro il Sora una prova di forza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I biancorossi oggi acon un centinaio di tifosi al seguito: è la quinta giornata di ritorno e Alluci e compagni fanno visita ai laziali che hanno rilanciato le proprie speranze di salvezza diretta con il successo di una settimana fa a Fossombrone. Una vittoria che dice molto di questa giovane formazione, capace di perdere 4-1 al Del Conero, all’andata, o 3-4 in casa con l’Isernia, ma anche di conquistare più d’un successo in trasferta, come appunto quello ottenuto domenica scorsa. Anche se poi in casa ilha vinto una volta sola, lo scorso 22 dicembrel’Atletico Ascoli. Un’avversaria che vanta qualche giocatore esperto, ma che per il resto è una formazione molto giovane, che oggi darà fondo a ogni energia per cercare di sfruttare il fattore campo per proseguire nella costruzione della sua strada verso la salvezza diretta.