L’allenatore Passarini. "Tolentino, gara dura. Ma è tornata la fiducia»

"Una partita molto complicata contro una delle formazioni più in forma del campionato". Avverte i suoi Paolo, tecnico delprima della partita odierna in casa del Chiesanuova, sfida avvincente tra la terza e la quarta forza del campionato con l’occasione dei cremisi di accorciare in classifica il divario dagli avversari. "La ritrovata vittoria (domenica scorsa contro il Fabriano Cerreto, ndr) ci ha ridato moltaed energia – dice il tecnico cremisi –, oltre ai recuperi di tanti giocatori che ci hanno ridato qualità in tutti i reparti". I cremisi vogliono tornare al successo lontano dalle mura amiche, affrontando a viso aperto una squadra molto aggressiva e attenta come quella di mister Mobili. "Proveremo come sempre ad imporre il nostro gioco e il nostro ritmo – afferma –, alzando l’asticella dell’attenzione al massimo, perché non possiamo concedere nulla al nostro avversario".