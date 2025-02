L’albero drago di Socotra | la pianta che suda sangue

Leggi su Essere-informati.it

di: lacheNel cuore dell’oceano Indiano, sull’isola di, cresce una delle piante più straordinarie del pianeta:di(Dracaena cinnabari). Questadall’aspetto fiabesco è famosa per un fenomeno unico in natura: quando la sua corteccia viene incisa, rilascia una resina rosso scuro, conosciuta come “di”. Da secoli, questa sostanza è avvolta da mistero e leggende, ed è stata utilizzata per scopi medicinali, cosmetici e spirituali. Ma qual è la vera storia dietro questa incredibile? Scopriamolo insieme.di: un fossile viventeL’isola di, al largo delle coste dello Yemen, è famosa per la sua biodiversità unica al mondo.è una delle sue specie più iconiche, con la sua chioma a forma di ombrello che gli permette di sopravvivere nelle condizioni aride dell’isola.