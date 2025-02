Ilfattoquotidiano.it - L’Ai cambierà anche la Giustizia? Io dico che solo un giudice può cogliere certe sfumature

di Agostino ImperatoreComelanell’era dell’intelligenza artificiale? L’IA sta riscrivendo le regole del gioco: automatizza processi, semplifica attività complesse e apre nuove possibilità. Tuttavia, questa trasformazione pone un interrogativo cruciale: come integrare il progresso tecnologico con i valori umani che da sempre guidano il sistema legale? A dire il vero, per lungo tempo il diritto è rimasto ancorato a prassi consolidate, resistendo ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione.con la progressiva dematerializzazione dei processi e l’introduzione di software gestionali, questa resistenza si è affievolita. Ora, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il settore legale si trova nuovamente di fronte a una svolta radicale, che nonottimizza i flussi di lavoro, ma offre strumenti innovativi per l’analisi e la previsione.