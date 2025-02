Lanazione.it - L’affaire Bertola. Atalanta in pressing sul giovane difensore

Niccolòcontinua a essere al centro delle voci di mercato. Dopo gli interessamenti di Juventus, Cagliari e Roma, ieri è spuntata l’, anche se nessuna proposta è arrivata sul tavolo di via Melara da parte della società bergamasca. Il mercato sta per chiudere, vedremo se il giocatore carrarese, finito un po’ ai margini nelle ultime gare, resterà in organico o troverà una collocazione in extremis. Completata la rosa in attacco con l’innesto di Lapadula, si guarda a possibili occasioni dell’ultima ora per uncentrale che, quasi certamente, non sarà Daniele Rugani, al netto di accostamenti del giocatore al club bianco arrivati in concomitanza con l’interesse della Juve per, non confermati tuttavia dalla dirigenza aquilotta. Negli ultimi giorni, il ds Melissano cercherà di piazzare il giovanissimo attaccante Di Giorgio a una formazione di Serie C, in un percorso similare a quello diche, prima di affermarsi con lo Spezia, venne fatto maturare nel Montevarchi.