Lady Gaga e Bruno Mars si esibiranno stasera ai Grammy Awards

sinel corso della 67esima edizione dei, che andrà in scenadove vedremo le performance di Billie Eilish, Chris Martin, Sabrina Carpenter e Charli XCX. Die With A Smile il brano pubblicato lo scorso agosto che ha visto i due artisti insieme per la prima volta, ha ottenuto due nomination nelle categorie Canzone dell’anno e Miglior performance pop di un duo/gruppo. La performance diè stata annunciata come “Un tributo a Los Angeles e tutti coloro che sono stati colpiti dagli incendi”. La 38enne lo scorso 30 gennaio si era esibita al FireAid, concerto benefico per la città californiana, al quale hanno preso parte diverse star della musica, nel corso del quale aveva presentato un brano inedito dedicato alla tragedia scritto insieme al fidanzato Michael Polansky.