Napolitoday.it - Ladri in casa di Meret: il portiere del Napoli riesce a metterli in fuga

Leggi su Napolitoday.it

provano ad entrare in, ma ildelin. L'episodio è accaduto lo scorso 21 gennaio nella zona di Lucrino a Pozzuoli, ma è venuto alla luce solo nelle ultime.Il calciatore azzurro - come racconta Sky Sport - stava rientrando in serata con la.