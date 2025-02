Ilgiorno.it - Ladri in azienda agricola. Rubati macchinari in un locale cucina

Blitz in cascina, via con diversi oggetti da. Nel pomeriggio di alcuni giorni fa,si sono introdotti in un’nella strada bassa tra Casalpusterlengo e Somaglia, riuscendo a intrufolarsi in un, da cui hanno portato via un’affettatrice, un set di coltelli e una insaccatrice. Isi sono poi dileguati a bordo di una vettura, facendo perdere le proprie tracce. I proprietari, quando si sono accorti del blitz, hanno allertato il 112 e una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto per effettuare il sopralluogo. Venerdì mattina, invece, a Fombio, in via Colombo, al Villaggio La Costa, due sconosciuti hanno iniziato a forzare un’inferriata cercando di violare un’abitazione ma non hanno fatto i conti con una vicina di casa che ha notato la scena e dato l’allarme.