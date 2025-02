Ilgiorno.it - Ladri di rame nel cimitero. Via le grondaie

Questa volta non hanno saccheggiato le tombe come nello scorso dicembre a Mortara. I predoni dell’oro rosso nel camposanto di Zerbolò hanno preso di mira le. Dopo aver forzato il lucchetto di un cancello d’ingresso, sono saliti su una scala, trovata nello stesso, e hanno smontato e portato via circa 50 metri di canaline. Il furto è stato scoperto nella mattinata di venerdì e denunciato ai carabinieri di Gropello Cairoli. I militari hanno avviato le indagini. Il bottino della razzia stimato in circa 6mila euro. La refurtiva, di un certo ingombro, lascia ipotizzare che la banda avesse in uso un camion o un furgone abbastanza capiente per il trasporto. S.Z.