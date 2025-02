Sport.quotidiano.net - La Virtus Bologna batte il Venezia 85-74 e torna seconda

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 febbraio 2025 - Non bellissima ma solida, non schiacciasassi ma determinata, laalla vittoria e lo fa in una sfida tutt’altro che scontata con. Finisce 85-74 per la formazione di Dusko Ivanovic che grazie a questo successo riagguanta in classifica Trapani e Brescia e rimanendo in scia (-2) dalla capolista Trento chedi misura proprio nello scontro diretto i siciliani. In attesa di avere finalmente a disposizione Justin Holiday complicato mercoledì col Partizan, molto più probabile venerdì con Paris o domenica con Tortona, lasi presenta alla Segafredo Arena per affrontare la Reyernella 18^giornata di serie A.Marco Belinelli (giunto alla presenza 350 in serie A) e compagni è l’occasione per riprendere il cammino dopo la sconfitta di domenica scorsa a Sassari nella sfida numero 102 tra le squadre, con laavanti per 60-41 nel totale dei precedenti e per 40-10 nelle sfide giocate in casa.