La Valdicecina trema Strade interrotte | Non ne possiamo più

Laancora nella morsa del maltempo. Piogge torrenziali che hanno nuovamente scatenato, seppur in presenza di allerta meteo gialla, esondazioni, frane, smottamenti, chiusure di guadi,. E’ la fotografia nei Comuni di Montecatini, Montescudaio e Santa Luce, epicentri in cui si è scatenata la tempesta dal cielo partire dal tardo pomeriggio del 31 gennaio. Qui Montecatini. A La Gabella il torrente Sterza è ancora una macchina di devastazione. La quinta alluvione nell’arco di pochi mesi (il primo evento drammatico, ricordiamo, risale al 23 settembre 2024, ndr), il quinto episodio scandito da danni ingenti e da una paura che pervade la comunità a ogni temporale. Il torrente ha nuovamente rotto gli argini inondando campi e distruggendo ciò che ha trovato nel suo cammino, come i guadi dellevicinali di uso pubblico di Ajaccia e di Sassa-Caselli.