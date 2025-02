Ilrestodelcarlino.it - La truffa corre via app: "Il suo conto in pericolo". Sventa la chiamata dei finti carabinieri

La tecnologia è il nuovo asso nella manica deitori. C’è una app diabolica che ora s’intrufola pure fra le ultime certezze delle vittime, in questo caso anziane. Sì, perché il settantenne imolese che è incredibilmente sfuggito alla rete del raggiro, ieri mattina ha visto comparire sullo schermo del proprio smartphone il numero di una caserma deiche gli telefonava. Il pensionato però, che nei giorni scorsi aveva già sentito parlare della tecnica non si è fidato, e ha subito contattato gli uomini dell’Arma, quelli veri. La tecnica è insidiosa, e ha pure un nome: si chiama ’spoofing’: tramite un programma informatico permette proprio di far apparire – a proprio piacimento – sul cellulare del chiamato un altro numero di telefono, in questo caso quello degli uffici dei, con tanto di suggerimento da parte del telefono.