Secoloditalia.it - La Trota – Rivodutri

Leggi su Secoloditalia.it

LaVia Santa Susanna, 33 – 02010Telefono: 0746/685078Sito Internet: www.la.comTipologia: ricercataPrezzi: 3 piatti 100€, 4 piatti 120€, degustazione 150€Chiusura: Domenica sera, Martedì e MercoledìOFFERTAMeritano solo applausi i fratelli Serva, non solo per una cucina che si pone da anni ai vertici regionali, ma soprattutto per il fatto che la propongono in un remoto angolo del Lazio, fuori da tutti i flussi turistici che danno sostegno ai loro concorrenti sulla piazza romana. Anon ci si arriva per caso, ma i gourmet si sottopongono volentieri a un viaggio che li porterà in un’oasi di tranquillità, una villa posta alle sorgenti del fiume Santa Susanna in cui trascorrere delle ore all’insegna del buon cibo. Una cucina ricercata la loro, che valorizza il pesce di acqua dolce a cui è dedicato un percorso degustazione (150€), l’unico disponibile in occasione della nostra visita in quanto l’altro – il “Terra” – viene sospeso nei mesi estivi, anche se i singoli piatti sono disponibili à la carte (si possono scegliere 3 piatti a 100€ oppure 4 a 120€), eccezion fatta per quelli stagionali fra cui il celeberrimo uovo di carciofo.