Lanazione.it - “La terra trema”. Siena, la paura per il terremoto corre sui social

Leggi su Lanazione.it

, 2 febbraio 2025 – “Che, hato tutto”, “Forte scossa qui aSud, Monastero”, “centro, sentita benissimo”, “Io sono uscita in strada, ma avete sentito che scossa?”. Sono solo alcuni dei commenti apparsi suidopo ilche ha battuto alle 19.11 di oggi, 2 febbraio, a 5 chilometri nord-ovest a Monteroni d’Arbia. A seguire uno sciame sismico che in realtà interessa la città già da questa mattina all’alba.Attivata la Protezione civile che sta verificando possibili danni. Esattamente 2 anni fa, il 9 febbraio, la città rimase per giorni in scacco delle ripetute scosse: i rilevatori ne contarono 70 in una sola notte. Piazza del Campo si trasformò in un rifugio a cielo aperto per le centinaia di persone che, impaurite, sfidarono il freddo pur di non stare in luoghi chiusi.