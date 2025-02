Lanazione.it - La telefonata della finta madre superiora: “Servono soldi per accogliere gli orfani”

Luni, 2 febbraio 2025 – “Sono ladel convento di Ortonovo”. E l’avviogiunta da un numero di cellulare, su rete nazionale, a molti abitanti del Comune di Luni. A parlare, una donna con marcato accento campano. “Dovete aiutare i bambini che ospiteremo nell’orfanotrofio,”, insisteva la ‘badessa’ al telefono, annunciando che lei stessa o altre suore sarebbero passate successivamente a bussare alle case per racimolare una qualsiasi cifra a favore dei bambini in arrivo. Unache via via si è fatta molto pressante e quasi offensiva. La falsa religiosa, infatti, ha voluto fare leva anche sulla ‘disumanità’ di chi non avesse accettato di fare beneficenza, ovvero di chi avesse abboccato subito al gancio. “Siete peccatori”, ha proseguito incalzante l’anonima nelle chiamate, chiarendo che provvedere a donare una somma avrebbe alleggerito l’anima dell’interlocutore.