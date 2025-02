Lanazione.it - La T Gema, stop forzato. Coppa Italia a Bologna

Domenica di riposo per La T TecnicaMontecatini, che non è partita alla volta di Chieti dove oggi avrebbe dovuto giocare contro i padroni di casa del Chieti Basket 1974 a causa dei problemi economici del club abruzzese, prossimo all’esclusione del campionato. Anche la trasferta di metà marzo per le Final Four didi Serie B ha subito un cambiamento di programma: la LNP ha infatti ufficializzato la sede della kermesse tricolore che a sorpresa non sarà Genova, come da molti pronosticato, bensì, con lo storico PalaDozza ad ospitare la rassegna. Ufficializzate anche date e orari: le due semifinali di Serie B verranno giocate sabato 15 marzo, Roseto–Treviglio alle 18 e La T–Legnano alle 20:30. Le vincenti si sfideranno nella finalissima di domenica 16 marzo alle 18.