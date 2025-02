Ilgiorno.it - La storia in due periodici di un secolo fa

Un tuffo nella: "1924 e dintorni: Legnano nelle pagine de "La voce di Legnano" e de "Lo specchio". Si intitola così la mostra organizzata dall’associazione Alcide De Gasperi, allestita nella sala Caironi di Villa Jucker, in via Matteotti 3 e visitabile dall’8 al 16 febbraio. L’esposizione è centrata su dueediti cento anni fa: "La voce di Legnano" (1922-26), organo del Partito Popolare Italiano (Ppi), e "Lo specchio" (1925-26), foglio legnanese futurista e satirico, fiancheggiatore del fascismo. I 40 pannelli presenteranno quattro tematiche principali: le due riviste, i loro direttori e i più importanti personaggi legnanesi (Jucker, Bernocchi, Vignati, Gilardelli); la vita politica cittadina; momenti della vita sociale e il futurismo legnanese. In mostra oggetti e notizie curiose: il "libro imbullonato" sui primi anni del fascismo locale, il mai realizzato Teatro Bernocchi, le prime mostre di pittura e i primi passi "futuristi" del concittadino Guido Piero Conti.