Ilrestodelcarlino.it - La storia di Anna Sangiorgi: "Nel dolore ha indicato la via per vivere con pienezza. Ora può aiutare chi soffre"

"Abbiamo rivisto, rivissuto la sua. Non l’abbiamo vista ribellarsi alla malattia, solo soffrire, ma sempre con il sorriso. E’ stata per noi una guida oltre il soprav". Otello e Daniela, due genitori attraversati dal, tre anni dopo la scomparsa della figlia– morta a 18 anni per un sarcoma di Ewing –, lanciano su carta un messaggio di speranza e positività "che non si spegne, nemmeno nel". Perché ’Non è mai troppo tardi per andare oltre’, così s’intitola il libro dedicato alladella ragazzina capace di far innamorare Imola e non solo. Scritto da Eugenio Dal Pane (Itaca), verrà presentato a tre anni dalla morte il 9 febbraio al seminario Montericco. Oltre ai genitori e all’autore, interverrà l’attore comico Paolo Cevoli che ha firmato l’introduzione.