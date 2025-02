Gamberorosso.it - La seconda vita del Merlot toscano, il vino che sfida il cambiamento climatico (con successo)

Per comprendere le radici che hanno portato la Toscana a posizionarsi come la culla d’eccellenza in Italia per iloccorre fare due passi indietro. «L’introduzione dei vitigni francesi in Italia avviene in due momenti storici – attacca l’enciclopedia vivente delitaliano ovvero Attilio Scienza – La prima è una fase emulativa della nobiltà e alta borghesia a metà Ottocento. S’inizia a piantare varietà internazionali in risposta a un mercato che si apre ai confini nazionali e non più regionali». Lasvolta avviene negli anni ’60 del secolo successivo: «Coincide con la fine della mezzadria e l’abbandono delle fattorie che portano a un nuovo piano di impianti e regole fisse. In Toscana ripiantano in sangiovese ma anche cabernet e. Prende il via la stagione delle denominazioni d’origine».