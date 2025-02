Feedpress.me - La scommessa su Fedez che «Vincerà Sanremo», la diffida della Ferragni e il partito da fondare: Corona show in libreria

Leggi su Feedpress.me

Bambine in coda per il firmacopie e un selfie, telecamere e taccuini per l’ex re dei paparazzi, che ha presentato alla Mondadori Duomo di Milano il suo libro «La grande menzogna» (Piemme), con un “” a tutto tondo che ha lasciato perplessi diversi clienti, che hanno giurato che non vi metteranno più piede. Il 51enne è tornato alla ribalta col suo canale di gossip.