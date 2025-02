Dilei.it - La scollatura di JLo e le trasparenze di Paris Hilton: look da capogiro ai pre-Grammy

Awards non hanno ancora preso il via, ma il glamour della cerimonia è già arrivato. Come da tradizione, la notte precedente all’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti si è tenuto un pre-party a Los Angeles. Un elegantissimo gala che accoglie tutti gli ospiti e i nominati dei, riuniti per una cena a suon di musica e spettacoli. Tra le invitate, quest’anno, si sono fatte notare in particolare Jennifer Lopez e, entrambe hanno scelto di osare con la sensualità con due outfit da.Jennifer Lopez replica l’iconicaDegno di essere definito un revenge dress, che potrebbe far rimpiangere a Ben Affleck l’ennesima richiesta di divorzio. Al gala che anticipa iAwards 2025, Jennifer Lopez si è mostrata sensuale come non mai. Per lo sfarzoso gala, la cantante e attrice ha scelto unda vera diva: abito da sera, voluminosa pelliccia e una cascata di diamanti.