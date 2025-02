Lanazione.it - La Sansovino vuole allungare. Guidotti all’esame di maturità

Obiettivo continuità: ecco come laprepara il rientro in campo alle 15 in casa dell’Audax Rufina. La prima della classe vanta alla vigilia dei prossimi 90’ qualcosa come otto punti di vantaggio sulla seconda della classe, quel Casentino Academy impegnato con l’Alleanza Giovanile, formazione che naviga nei bassifondi della classifica. Per lala trasferta in casa dell’Audax Rufina rappresenta una ulteriore possibilità di allungo. Intanto ieri si sono giocati due anticipi. Il San Piero a Sieve ha festeggiato una vittoria contro il Luco davanti al proprio pubblico mentre il Viciomaggio è stato sconfitto sul proprio rettangolo verde dalla Chiantigiana (0-1). I biancoverdi retano così pericolosamente penultimi con i loro 18 punti. Per quanto riguarda le altre aretine il Subbiano affronterà la Settignanese in quello che è un esame diper i gialloblù diper uscire dalle zone rosse contro un avversario quotato.