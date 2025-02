Gqitalia.it - La ruota del tempo 3 si preannuncia come uno degli appuntamenti fantasy più imperdibili dell'anno

Tanti grandi ritorni costellano la stagione 2025e piattaforme streaming, spaziando tra i generi e riportando in scena i beniamini del pubblico.succede per Ladel3. La fortunae serie di successo, infatti, dipende dalla possibilità di portare avanti le proprie storie. Nel caso de Ladelci troviamo dinanzi a un fenomeno a tutti gli effetti, che ha fatto registrare un seguito da record (con 100 milioni di spettatori nel mondo), superando ogni più rosea aspettativa e divenendo una vera e propria pietra miliaree produzionitargate Amazon MGM Studios. Basato sull'apprezzata saga letteraria di Robert Jordan, lo show affonda le sue radici in quell’immaginario popolato di creature, magia, fato e avventure. A distanza di circa quattro anni dall’uscita del primo capitolo, la terza stagione de Ladelfa già presagire l’altissimo livello che caratterizza il progetto e che immergerà completamente il pubblico in un universo spettacolare, ricco e memorabile.