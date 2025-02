Oasport.it - La Roma ferma la fuga del Napoli, l’Inter acciuffa il Milan nel recupero. Juventus e Fiorentina ok

Ilha accarezzato la possibilità di allungare in testa alla Serie A, ma in pienoè stato rito dalla. Angelino ha infatti trovato la via del gol al 92? dopo la stoccata di Spinazzola al 29? e così all’Olimpico è finito 1-1 uno degli incontri di cartello della 23ma giornata di Serie A.I ragazzi di Antonio Conte restano al comando con tre punti di vantaggio sul, che nel pomeriggio aveva pareggiato il derby con il: i rossoneri erano passati in vantaggio al 45? con Reijnders, ma in pienode Vrij ha evitato la dolorosa sconfitta nella stracittadina.Laha sconfitto l’Empoli per 4-1: l’ex De Sciglio aveva portato i vantaggio i toscani al 4?, poi nella ripresa si è scatenato Kolo Muani con un micidiale uno-due tra 61? e 64?, prima delle reti di Vlahovic e Conceiçao nel finale.