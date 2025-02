Sport.quotidiano.net - La Reggiana cade a Bolzano: 2-0 per il Sudtirol

Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggio Emilia, 2 febbraio 2025 –sfortunata: laperde 2-0 e non dà continuità alla vittoria col Palermo. Una gara non brillante dei granata, che hanno pagato in fase offensiva l’assenza di un elemento fondamentale come Vergara (era squalificato). Altoatesini compatti (e dire che hanno la peggiore difesa con 39 gol subiti) e cinici: al 14’ ecco il vantaggio con Pyythia (tutto solo in area, di testa) e nella ripresa il raddoppio di Pietrangeli (50’), ancora una volta troppo solo in area a staccare di testa. Laha un grande rimpianto: il gol sbagliato da Sersanti tutto solo davanti ad Adamonis sull’1-0. Poteva essere il pari, ma il numero 5 ha centrato il portiere di casa. Al 91’ annullato un gol a Girma dopo revisione al Var (tocco di mano di Sersanti a centrocampo 20 secondi prima).