La rapina del cellulare. Sorpreso dai carabinieri. Arrestato giovanissimo

Pontedera, 2 febbraio 2025 – Visto e preso. Ainon è sfuggito quello che stava accadendo: un ragazzino che si avvicina ad un coetaneo, lo minaccia, lo aggredisce, gli strappa il. I militari dell’Arma della compagnia della città sono intervenuti subito, mettendo fine all’aggressione e arrestando iltore. Mentre lo smartphone è stato subito riconsegnato alla vittima che, da quanto abbiamo appreso, non avrebbe riportato lesioni. Determinante, appunto, è stata la presenza deiin città, impegnati in un’operazione di vasta portata che ha messo ripetutamente sotto la lente le zone più critiche, sotto il profilo della legalità e dell’ordine pubblico, a tutela dei cittadini e dei commercianti che chiedono sicurezza. Operazioni di controllo del territorio In questi giorni, infatti, ci sono stati numerosi servizi di controllo del territorio e di perlustrazione delle aree ritenute maggiormente sensibili di Pontedera, con l’obiettivo di dare una concreta risposta in termini di sicurezza alla città.