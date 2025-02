Ilnapolista.it - La rabbia dei tifosi: Conte ha messo Mazzocchi per cambiare modulo…sta facendo i miracoli, ma a tutto c’è un limite

La Roma trova il pareggio in pieno recupero e toglie la vittoria al Napoli che avrebbemaggiore distanza con l’Inter. Al termine dell’incontro isi sono scatenati sui social contro, reo di aver intralciato Di Lorenzo e aver causato il gol.Le critiche più forti però sono per il presidente De Laurentiische marca Di Lorenzo e regala il gol del pareggioche marca Di Lorenzo e regala il gol del pareggioMasterclass pic.twitter.com/8nfw9lojvJ— Christian Soprano (@chrstnpls01) February 2, 2025Grande De Laurentiis che con 70 milioni in tasca fa giocare lo scudetto acone RaspadoriGrande De Laurentiis che con 70 milioni in tasca fa giocare lo scudetto acone Raspadori— #mottaout (@Kulusecsi) February 2, 2025Pareggio giusto, a mio modesto avviso.