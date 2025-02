Justcalcio.com - La qualità di Kane “è insolita”, afferma il capo del Bayern Kompany

Sito inglese:IldelMonaco Vincentha scherzato Harryè “solo insolito” quando si tratta della sua abilità di goal.ha segnato due volte mentre ilè sopravvissuto a uno spavento in ritardo per vedere Holstein Kiel 4-3 sabato.Ora ha segnato 55 gol Bundesliga nelle sue prime 50 partite in competizione, stabilendo un nuovo record nella massima serie tedesca per il numero di goal segnati nelle prime 50 partite di un giocatore.“La suaè semplicemente”, ha dettodi.“Ma è anche la sua mentalità. Che calmo rimane, quanto funziona duramente se a volte non segnali per una partita. È impressionante. “ha concluso il concorso dopo aver avuto più colpi sul bersaglio (tre) rispetto a uno qualsiasi dei suoi compagni di squadra.