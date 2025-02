Sport.quotidiano.net - La Pistoiese non si riscatta: con il Lentigione è 1-1

Pistoia, 2 febbraio 2025 – Lanon si. Dopo aver perso il confronto diretto con la co-capolista Ravenna la settimana scorsa, gli arancioni, in inferiorità numerica per un tempo, non riescono ad andare più in là dell’1-1 allo stadio Marcello Melani contro il, nella quinta giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. Un punto che muove sì la classifica, ma che aumenta il divario dalla coppia di testa: ora Forlì e Ravenna sono al comando del raggruppamento con 51 punti, davanti a Tau 48,41. Dieci punti da recuperare nei restanti 12 turni di torneo: occorrerebbe un’impresa, visto che in testa ci sono 2 squadre. Domenica prossima 9 febbraio, con inizio alle 14.30, per gli uomini allenati da Alberto Villa trasferta in casa del Tuttocuoio.