Iltempo.it - "La pacchia è finita". Verderami fulmina l'Ue: "Chi ha criticato Meloni..."

Leggi su Iltempo.it

Donald Trump è intenzionato ad applicare dazi all'Europa che "ha trattato malissimo" gli Stati Uniti. Insomma, sintetizza Francesco, "la". L'editorialista del Corriere della sera è ospite di 4 di sera, su Rete 4, e spiega così le sue parole sulla stangata commerciale annunciata dal presidente Usa: "Non sto utilizzando la battuta di Giorgia, sto sintetizzando il discorso che fece qualche tempo fa il l'ex presidente del consiglio, Mario Draghi, quando propose il suo piano per l'Europa". In particolare, "Draghi diceva che Trump potrebbe essere un problema o un'opportunità e oggi siamo a questo bivio". Insomma, la politica di Trump è tutta orientata agli Stati Uniti e "laperché la bilancia commerciale degli americani con l'Europa è sbilanciata a nostro favore": E i dazi andranno a penalizzare la nostra economia, in particolare quella della Germania, "ma questo è un piccolo, grande dettaglio".