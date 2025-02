Panorama.it - La nuova sporca corsa all'oro

Tra i grattacieli delle Jumeirah Lake Towers di Dubai, una delle decine di zone franche della città, spicca la Gold Tower, un palazzo di 37 piani rivestito di vetro dorato. Non si tratta del capriccio di un emiro, ma di marketing: all’interno della torre hanno sede numerose società legate al commercio dell’oro. L’Emirato, infatti, è diventata il secondo hub mondiale, superando Londra, per il commercio del metallo prezioso, di cui oggi il 29 per cento passa proprio per la metropoli del Golfo. Solo nel 2024, il giro d’affari degli Emirati legato all’oro è cresciuto di oltre un terzo, sfiorando i 130 miliardi di dollari. Una cifra da capogiro, figlia anche dell’impennata del prezzo del metallo prezioso, che lo scorso luglio ha toccato il record di 2.483,73 dollari l’oncia (circa 88 dollari al grammo).