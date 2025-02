Lanazione.it - La “Notte” del liceo. Classici e moderni. Passato e presente fili di un unico arazzo

Studenti protagonisti nella ’delclassico’ all’istituto Parentucelli Arzelà. Quest’anno il filo conduttore dello spettacolo è stato un messaggio di pace e fiducia nell’umanità: “Credo negli esseri umani”, titolo ispirato a una delle canzoni più celebri di Marco Mengoni che, a fine serata, è stata proposta in una originale versione in lingua latina. Cultura classica età, dunque, per un appuntamento che apre le porte della scuola a tutti coloro che vogliano meglio conoscerla e apprezzare l’impegno che studenti e docenti mettono nell’ideare, preparare e proporre due ore di interpretazioni intense, utilizzando vari linguaggi espressivi, dalla recitazione alla musica. A condurre l’evento Sophie Lee e Anna Notarangelo, che hanno accompagnato il pubblico attraverso un viaggio artistico iniziato con la magia di Chopin grazie all’esibizione al pianoforte di Matilde Frolla.