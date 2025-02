Ilrestodelcarlino.it - La magia della neve a febbraio in Emilia-Romagna: fiocchi in collina, ecco quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22025 –con lain. Per gli amanti dello sci e delle ciaspolate il primo weekend del mese che comprende anche il giornoCandelora (oggi, domenica 2) è particolarmente propizio grazie anche aicaduti tra venerdì e sabato in Appennino. Sul Corno alle Scale, nel Bolognese, gli operatori festeggiano per il manto bianco freschissimo, gli impianti sciistici sono aperti, comprese le piste Campetti e Cornaccio. Anche la stazione sciistica del Cimone, nel Modenese, ha la maggior parte degli impianti aperti con i raccordi agibili, il paesaggio dopo la nevicata è di quelli da togliere il fiato. Ma anche il prossimo fine settimana, quello dell’8 e 92025, si prospetta favorevole per goderemontagna d’inverno.