La lunga notte di piogge. Fiumi gonfi e smottamenti. Le criticità in Valdera

Ladi paura è passata. E ha lasciato sul terreno tanti allagamenti, frane di vario livello ed ha fatto emergere.Anche tutta la giornata di ieri ha dovuto fare i conti con la tanta pioggia venuta giù. Di acqua ne è caduta veramente tanta. Ieri pomeriggio è stata chiusa al transito via Maremmana, nella zona di Treggiaia, a causa del passaggio dell’ ondata di piena del fiume Era. La zona interessata dall’allagamento è il tratto finale di via Maremmana che porta verso Ponsacco e via della Conca. La situazione è stata costantemente sotto il monitoraggio delle autorità competenti e della Protezione Civile. Chiuso temporaneamente al traffico, per motivi di sicurezza, anche il sottopasso di via Maremmana nella zona tra Pontedera e Fornacette. Com’era già accaduto in occasione dell’ultima, violenta sferzata temporalesca, la forza dei rovesci andati avanti per tutta las’è fatta sentire ovunque, anche se le maggiori problematiche sono state "macchia di leopardo".