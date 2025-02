Ilrestodelcarlino.it - La Lube vuole continuare a correre. A Piacenza sfida per il terzo posto

Due settimane dopo il gran successo su Perugia, latorna a giocare in SuperLega. Alle 16, con diretta anche su RaiPlay, Civitanova è di scena aper la 7ª di ritorno di regular season, un match che è scontro diretto. In classifica infatti la Gas Sales Bluenergy è quarta con 35 punti e i biancorossi terzi a 36, insomma ci si gioca la certezza del fattore campo nei quarti playoff. L’eventuale blitz avrebbe un peso specifico notevole considerando che ladeve recuperare la trasferta di Padova (20/2) e cheha un calendario micidiale davanti dovendosela vedere con Trento, Verona e Perugia. Per Balaso e soci sarà la prima di due gare esterne in Emilia, perché tra una settimana si scenderà in campo al PalaPanini. Lagiunge al match in un momento di forma straripante, il periodo più bello della stagione.