La lezione di Trump sui dazi e sulla politica commerciale | l’Europa o è forte oppure non è

Finita l’inaugurazione, la messa con la donna vescovo che ha fatto la morale a Donalde la grazia per i 1600 di Capital Hill, qualcuno ha tirato un gran sospiro di sollievo. Nelle decine di atti esecutivi non si vedeva alcuno. La calma è durata molto poco: qualche ora dopo è arrivata la doccia fredda. Donald ha ricordato al mondo che, in assenza di azioni concrete, il 1 febbraio scatterà la tagliola: fino al 25% di aumento sui prodotti in arrivo da Messico, Canada e Cina. Queste tre nazioni sommano quasi il 33% delle importazioni degli Usa. Insieme esportano nel paese americano beni per 1500 miliardi di dollari. E ne importano per mille miliardi. La ragione deinon è, però, economica. Èfa, infatti, sapere che vuole misure di sicurezza sul confine per impedire l’attraversamento di uomini (Canada e Messico) e Fentanyl (Cina).