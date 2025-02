Ilnapolista.it - La Lazio ha chiesto Ngonge al Napoli, il club stoppa tutto (Schira)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riporta Nicolò, esperto di calciomercato, ilhato il giro degli esterni che coinvolgeva anchee Bologna. Ilcapitolino hacosì da poter girare Tchaouna al Bologna che aveva già l’accordo con il giocatore. Ilha frenato, per il momento l’esterno rimane a Castel Volturno.: “Il”Scrivesu X:“Rischia di non decollare il giro degli esterni: laaveva bussato alper Cyril, il cui arrivo avrebbe potuto liberare Loum Tchaouna per il Bologna che aveva già incassato il si del ragazzo. Per ora si registra frenata delsuche“.Rischia di non decollare il giro degli esterni: la #aveva bussato al #per Cyril #, il cui arrivo avrebbe potuto liberare Loum #Tchaouna per il #Bologna che aveva già incassato il si del ragazzo.