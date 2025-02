Serieanews.com - La Lazio “dimentica” Casadei: il nuovo centrocampista viene dalla Serie A – ESCLUSIVA

Chiusa (male) la telenovelaè tempo di chiudere un altro colpo di mercato: serviva une lal’ha trovatoLa: ilA (Foto: Ansa/LaPresse) –anews.comLae Cesare: un matrimonio mai nato. Dopo settimane di trattative, dubbi e rilanci, ildell’Under 21 ha preso un’altra direzione. Sarà il Torino a godersi il talento scuola Inter, mentre a Formello si cambia obiettivo in tutta fretta.La telenovelaha di fatto paralizzato il mercato biancoceleste per troppo tempo, e ora servono decisioni rapide: manca meno di un giorno alla fine della sessione invernale e Marco Baroni ha bisogno di rinforzi per la sua mediana.Il casting è stato ridotto a una corsa a due, con due volti già noti ai radar della, ma alla fine, secondo quanto risulta da indiscrezioni raccoltenostra redazione, le riserve stanno per essere sciolte e il ballottaggio è stato vinto da uno dei due.