La Juventus si rialza contro l’Empoli Motta sospira | 4-1 finale dopo essere andati sotto 0-1

Thiagotira un sospiro di sollievo. Empoli battuta 4-1che laaveva subito lo 0-1 ad opera di De Sciglio, l’ex di turno. In gol Kolo Muani, doppietta anche un po’ fortunata, poi gran gol di Vlahovic e Conceiçao a chiudere i conti.Ladentro le mura amiche ha passato una brutta ora di gioco. Al 4° minuto si ritrova, gol subito su calcio piazzato, difesa ferma e inerme e De Sciglio mette dentro da pochi passi. La Juve è piatta fino al 60?. Dagli spalti piovono cori per Dusan Vlahovic, alla quarta panchina consecutiva per scelta tecnica. Insomma, per Thiagosi prospetta una domenica da incubo.Poisbaglia, Kolo Muani resiste a un contrasto e rimette le cose sul binario giusto. Doppietta in due minuti. Il secondo gol su un tiro di Weah deviato proprio dal francese che spiazza Vasquez.