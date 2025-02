Sport.quotidiano.net - La Juve cala il poker: 4-1 all'Empoli

Torino, 2 febbraio 2025 – Unfortemente rimaneggiato si illude per un tempo, il primo, giocato in modo quasi perfetto, perde a inizio ripresa due pedine quali Anjorin e Ismajli per infortunio e si vede rimontato dallantus. Allo Stadium finisce 4-1 per la Vecchia Signora, nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Un punteggio troppo severo per la formazione del presidente Corsi, che resta al quart’ultimo posto della classifica con 21 punti (ntus momentaneamente quarta). Squalificati Grassi e Pezzella, D’Aversa lascia inizialmente in panchina Goglichidze, preferendogli Marianucci. Nella fase di riscaldamento, un guaio tiene fuori dalla gara anche Fazzini. Avvio tremendo per la Vecchia Signora: dopo 4’ passa in vantaggio l’con un colpo di testa sottomisura dell’ex De Sciglio, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.