Iltempo.it - La guerra dei dazi, scattano le contromosse. Trump: "Soffriremo ma ne varrà la pena"

Leggi su Iltempo.it

La risposta aiimposti da Donaldper le merci in arrivo negli Stati Uniti da Canada, Messico e Cina non si è fatta attendere. I primi a reagire sono stati i canadesi, il cui primo ministro Justin Trudeau ha annunciato l'imposizione di tariffe del 25% su un massimo di 155 miliardi di dollari canadesi di importazioni dagli Stati Uniti, tra cui alcol e frutta. Trudeau ha anche espresso il sentimento di tradimento diffuso tra i canadesi nei confronti dei vicini statunitensi per cui, ha ricordato, "ci siamo sempre stati". Anche la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha incaricato il suo segretario all'economia di attuare una risposta aivoluti a, pari al 25% sia per il Paese centroamericano che per il Canada. Sheinbaum ha voluto inoltre smentire le accuse mosse da Washington: "Respingiamo categoricamente le calunnie della Casa Bianca secondo cui il governo messicano avrebbe alleanze con organizzazioni criminali".