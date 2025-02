Laverita.info - La gente non tifa più per i magistrati. Se sbagliano, paghino anche loro

Gli italiani li considerano schierati,perché, da Salvini ad Almasri, in ballo c’è l’autonomia della politica, non il passato da imprenditore di Berlusconi. La riforma Nordio non basta: ci vuole la responsabilità civile.