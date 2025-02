Ilgiorno.it - La forza della parola. Artisti uniti per la pace tra poesia e concerti

I cantautori, i poeti e i musicisti, tutti assieme per una lunga giornata all’insegna, detta, cantata, recitata e performata. Un appuntamento in cui unire i talentici per farsi sentire, in un frangente in cui soffiano venti di guerre e paura. È l’iniziativa “Lanon ci salverà“, che si terrà oggi dalle 15 e fino a sera al Bloom di Mezzago. L’evento, organizzato in collaborazione con Emergency e SlamFactory, si snoderà tra dibattiti,e performance di poetry slam, affiancati da stand e banchetti di riviste letterarie, fumetti, illustratori, case editrici,e grafici. Tante esperienze per parlare di, con la partecipazione di Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore, Paolo Agrati, Diego “Deadman“ Potron, Ruben dei Camillas e altri ancora. "Lanon ci salverà, ma a volte è tutto quello che abbiamo - spiegano dal Bloom -.